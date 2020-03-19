Çubuk'ta pazarcılara kolonya, eldiven ve maske dağıtıldı Ankara'nın Çubuk ilçesinde pazarcı esnafına kolonya, eldiven ve maske dağıtıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde pazarcı esnafına kolonya, eldiven ve maske dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi'nde kurulan pazara gelen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, zabıta ekipleriyle tezgahları dolaşarak yeni tip koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.

Demirbaş, esnaf ve vatandaşlara dezenfektan ile kolonya sundu.

Zabıta ekipleri de pazarcı esnafa eldiven, maske ve kolonya vererek, esnafın hijyen ve belirtilen tedbirlere uymalarını istedi.

Demirbaş, belediye olarak koronavirüs önlemleri için her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde zabıta ekiplerinin günlük olarak umuma açık yerlerin kapalı tutulması için denetim gerçekleştirdiğini anlatan Demirbaş, pazar esnafını da sık sık ellerini yıkamaları, dezenfektan, kolonya, eldiven ve maske kullanmaları konusunda uyarılar yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 kuralın harfiyen uyulması gerektiğini vurgulayan Demirbaş, "Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı tedbirleri uygulamak zorunda. Dün akşam pazar alanı tamamen dezenfekte edildi. Sabah da ekiplerimiz esnafımızı bilgilendiriyor. Hem esnafımıza hem de pazara gelen vatandaşlarımıza ekiplerimiz kolonya sunuyor, eldiven dağıtıyor. Pazara gelen vatandaşlarımıza da eldiven dağıtıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte dayanışma içinde ve kurallara uyarak atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA