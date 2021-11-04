Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 06 LLV 58 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde H.Z. idaresindeki 34 EGU 413 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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