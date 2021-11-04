Çubuk'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 06 LLV 58 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde H.Z. idaresindeki 34 EGU 413 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.