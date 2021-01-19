Çubuk'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çubuk'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı

19.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:06
Çubuk'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Yusuf Anıl B. idaresindeki 06 CAP 01 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki belediye binasının önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye çarptı.

Kazada yaralanan Hakan Ç. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Oğuzhan Koç Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:06:27. #1.15#
title