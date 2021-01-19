Çubuk'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı
19.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:06
Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Yusuf Anıl B. idaresindeki 06 CAP 01 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki belediye binasının önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye çarptı.
Kazada yaralanan Hakan Ç. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner