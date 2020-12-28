Çubuk'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
28.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:22
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Doğan yönetimindeki 06 VYA 55 plakalı otomobil, Ağılcık Mahallesi Şehit Fatih Mehmet Ata Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ve nişanlısı Gizem Yılmaz, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner