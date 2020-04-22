Çubuk'ta otobüs ve dolmuşlara el dezenfektanı konuldu
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Çubuk'ta otobüs ve dolmuşlara el dezenfektanı konuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otobüs ve dolmuşlar rutin olarak detaylı dezenfekte edilirken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla araçlara dezenfektan konuldu.

22.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:30
Çubuk'ta otobüs ve dolmuşlara el dezenfektanı konuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otobüs ve dolmuşlar rutin olarak detaylı dezenfekte edilirken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla araçlara dezenfektan konuldu.

Çubuk Belediye, otobüslerin girişine koyduğu dezenfektanlar ile hem vatandaşların el hijyenini hem de virüs tehdidine karşı otobüsün hijyenini sağlıyor.

Yolcular otobüse bindiklerinde ilk olarak el dezenfektanını kullanıyor. Salgına karşı kişisel korumada sosyal mesafeyi sağlamak için oluşturulan yeni oturma düzeni ile toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların yan yana oturması koltuklara konulan yazılarla engelleniyor.

Çubuk Belediyesi, salgın tehdidinin ilk günlerinden itibaren ilçe genelinde ve toplu taşıma araçlarında sıkı dezenfeksiyon çalışmaları da gerçekleştiriyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarını sabah ve akşam olmak üzere günde iki sefer dezenfekte yapıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak adına tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, toplu taşıma araçları için aldıkları dezenfektan ürünlerini otobüs ve dolmuş sahiplerine dağıttı.

Tüm ilçe halkının kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere uymasını isteyen Başkan Demirbaş, "Belediye olarak halkın sağlığına çok önem veriyoruz ve her türlü gücümüzü, imkanımızı salgın hastalıkla mücadele için seferber ettik. Bu nedenle de toplu taşıma araçlarımızda gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra halkımızın sağlığını korumak için her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı koyduk. Böylece yolcularımız ödemeye müteakiben ellerini dezenfekte ettikten sonra kendi kişisel koruyucu bakımlarını yapmış olacaklar." dedi.

Esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, "Sağolsun Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, araçlarımızın dezenfeksiyonuna çok büyük önem veriyor. Bir taraftan araçlarımız dezenfeksiyonu yapılırken bir taraftan da ihtiyaçlarımız konusunda otobüsçü esnafımıza destek oluyor. Bu günde tüm otobüs ve dolmuşlarımıza el dezenfektanı temin etti. Esnafımız adına ben kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çubuk'ta otobüs ve dolmuşlara el dezenfektanı konuldu

Kaynak: AA

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