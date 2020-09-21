Çubuk'ta okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Çubuk'ta okullarda yüz yüze eğitim başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yüz yüze eğitimin başladığı okullar ziyaret edilerek, öğrencilere turşu ikram edildi.

21.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:38

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yüz yüze eğitimin başladığı okullar ziyaret edilerek, öğrencilere turşu ikram edildi.

Çubuk'ta Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Şehir Emre Tunca ve Cumhuriyet İlkokullarını ziyaret ederek, ders başı yapan ana sınıfı, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri ve velilerle bir araya geldi.

Çubuk'ta okullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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