Çubuk'ta okullar yüz yüze eğitim için dezenfekte ediliyor

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

İlçedeki okullarda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından harekete geçen Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullara giderek dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca belediye tarafından okullara temizlik malzemeleri de dağıtıldı.

Ekipler, okulların ortak kullanım alanları başta olmak üzere binaların tamamını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da okullara giderek eğitim ve öğretime hazırlık için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "İlçemizde yüz yüze eğitimin başlayacağı tüm okullarımızı eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Velilerimiz öğrencilerini gönül rahatlığı ile okullara gönderebilirler. Öğrencilerimizin temas edebileceği her yer ekiplerimiz tarafından özenle dezenfekte edildi. Ayrıca okullarımıza temizlik malzemesi de dağıttık. Amacımız tüm okullarımızda sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretimin devam etmesidir. Biz de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz gibi heyecanla yüz yüze eğitimin başlamasını bekliyoruz." dedi.

Ziyarette öğretmenlerin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Demirbaş, kendisini karşılayan öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

İlçede tüm okulların yüz yüze eğitim ve öğretime hazır olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da ilçedeki 18 okulun pazartesi günü eğitime yeniden başlayacağını dile getirdi.

Muharrem Kaleli İlkokulu Müdürü Hamza Aydoğan ise okullarında 160 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek dezenfekte çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, ekiplerin kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner