Çubuk'ta okul bahçesine torpil atan kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta okul bahçesine torpil atan kişi gözaltına alındı

Çubuk'ta okul bahçesine torpil atan kişi gözaltına alındı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar maskeli bir kişi okul bahçesine torpil attıktan sonra kaçarken özel güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim etti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar maskeli bir kişi okul bahçesine torpil attıktan sonra kaçarken özel güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde Bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin bahçesine kar maskeli olduğu belirlenen bir kişi tarafından çok sayıda torpil atıldı.

Sesin duyulmasının ardından bahçedeki öğrenciler korkuya kapılırken, okul yönetimi durumu güvenlik güçlerine ihbar etti.

Okulun yakınında bulunan Çubukabad Parkı'nda görevli Çubuk Belediyesi'ne ait özel güvenlik görevlileri zanlıyı kaçarken yakalayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan M.H. (17) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

 Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

 Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' soruşturması tamamlandı

Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" soruşturması tamamlandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title