Çubuk'ta öğretmenlere afet eğitimi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmeni Güncelleme Eğitimi" verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmeni Güncelleme Eğitimi" verildi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda salgın tedbirlerine uygun düzenlenen eğitimin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Kılıç, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek, öğretmenlerin her konuda olduğu gibi acil durumlara yönelik de her zaman hazır olması gerektiğini belirtti.

Eğitimlerde arama, kurtarma ve tahliye kurslarının verileceğini dile getiren Kılıç, eğitimlerin iki okulda ve 3 gün boyunca süreceğini aktararak, "Okullarımız sizlerin sayesinde afete hazır okullara dönüşecek. Amacımız tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizde afet bilinci oluşturabilmek. Bu süreçte 'ben de varım!' diyen siz değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

AFAD ekipleri tarafından verilen ve 3 gün sürecek eğitimlere 51 öğretmen katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner