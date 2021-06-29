Çubuk'ta öğretmenler akıllı cihaz tasarlama ve robotik kodlama kursu alıyor
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Çubuk'ta öğretmenler akıllı cihaz tasarlama ve robotik kodlama kursu alıyor

Çubuk'ta öğretmenler akıllı cihaz tasarlama ve robotik kodlama kursu alıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü öğretmenlere akıllı cihazlar tasarlama ve robotik kodlama kursu veriliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü öğretmenlere akıllı cihazlar tasarlama ve robotik kodlama kursu veriliyor.

"Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Mali Destek Programı" kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen projede, ilçede görevli 50 öğretmen eğitim alacak.

Eğitim alan öğretmenlerin de meslektaşlarına ve öğrencilerine bu eğitimleri vererek "çarpan etkisi" oluşturmaları bekleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AA muhabirine, her bölümden öğretmenlerin kursa katıldığını ve proje kapsamında tüm materyallerin kursiyerlere ücretsiz verildiğini söyledi.

Kurs hakkında bilgi veren Kılıç, "İki grup halinde yapacağımız bir çalışma olacak. İlk kursumuz temel seviye diye tabir ettiğimiz kursumuz. Ardından vereceğimiz ikinci kursumuz ise alan öğretmenlerine yönelik kursumuz olacak. Öğretmenlerimizin çocuklarımızın, gençlerimizin önüne en iyi şekilde teknolojiyi koyabilen bir birikime sahip olması gerekiyor." diye konuştu.

Eğitmen Murat Kadir Yetkin, "İlk olarak 3D tasarımıyla başladık. Daha sonra 3D tasarımları 3 boyutlu yazıcılardan çıktılar aldık. Daha sonra bu tasarımlarımızı devrelerimizle dengeli bir şekilde yapmaya başladık. Cihazların prototipini yapıyoruz." dedi.

Öğretmen Emine Çelik, "Bugün ledleri yakmayı öğrendik. Güzel ve zevkliydi. Bir ara lisedeki fizik derslerime geri döndüğümü düşündüm. İnşallah bizler de bunları öğrencilerimize taşıyabiliriz." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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