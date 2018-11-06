Çubuk'ta Öğrencilerden Çevre Temizliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler, "Biz temiz bir çevre istiyoruz ve bunun için herkes elinden geleni yapmalı" projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün destekleriyle Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu öğrencileri tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler okul ve çevresinde bulunan çöpleri temizledi. Çocuklar, hazırladıkları pankartlarla mahalle sakinlerine çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini anlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da programa katılarak destek oldu. Öğrencilerle bir süre çevre temizliği yapan Başkan Acehan, onlara sıcak çorba ikram etti.

Öğrencilere çevre duyarlılıkları konusunda teşekkür eden Başkan Acehan, sağlıklı yaşamak için çevreyi ve dünyayı temiz tutmak gerektiğini söyledi.

Çevreye atılan ambalaj atıklarının en az 500 yılda yok oluğunu vurgulayan Başkan Acehan, şunları kaydetti:

"Toprağımızı, suyumuzu ve denizimizi kirlettiğimiz için hasta oluyoruz. Kanser vakalarının bu denli artmasının en önemli nedeni çevre kirliliğidir. Çevre temizliğinin, çevreyi korumanın birinci şartı önce kirletmemektir. Kendimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza bir iyilik yapacaksak çevremizi kirletmemeliyiz."

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, belediye başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş ve Zeki Metin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.