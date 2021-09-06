Çubuk'ta öğrenciler ders başı yaptı
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Çubuk'ta öğrenciler ders başı yaptı

Çubuk'ta öğrenciler ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı 56 okulda 1250 öğretmen ve 19 bin öğrenci ile başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı 56 okulda 1250 öğretmen ve 19 bin öğrenci ile başladı.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile başlatılan eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla ilçedeki ilk ve ortaokulları ziyaret etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Keleş ve Demirbaş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara kitap dağıttı.

Keleş, ilçede başarı oranının artırılması için öğrencilerin daha fazla kitap okumaya yönlendirilmesini gerektiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine işaret eden Keleş, "Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimde yeni bir eğitim öğretim yılına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin ara vermeden devam etmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarına ve tüm tedbirlere eksiksiz uymamız gerekiyor. Başarı elde etmek için de bol bol kitap okumalısınız. Önce kendinize bir hedef belirleyiniz ve o hedefinize ulaşabilmek için planlı ve programlı çalışınız." dedi.

Demirbaş da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Ayyılmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
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