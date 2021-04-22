Çubuk'ta muhtarlara yardım kolisi dağıtıldı
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Çubuk'ta muhtarlara yardım kolisi dağıtıldı

Çubuk'ta muhtarlara yardım kolisi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesi tarafından sağlanan yardım kolileri mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Çubuk Belediyesi tarafından sağlanan yardım kolileri mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin lojistik merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bir süre muhtarlarla görüşen Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilk etapta bin 200 gıda kolisi ve çekinin muhtarlara teslim edildiğini belirtti.

Ramazan ayında sosyal çalışmaları artırdıklarını kaydeden Demirbaş, şunları söyledi:

"Hem kendi imkanlarımızla hem de hayır sever vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı kolileri bu mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının ilk haftasından yaklaşık bin 200 kişiye çek ve koli dağıtımını yaptık. Tabi bu çalışmamız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ayrıca Kızılay Derneğimiz tarafından dağıtımı yapılan iftar yemeğine de desteklerimiz devam ediyor. Yani bu mübarek günlerde ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek anlamında çalışmalarımız devam ediyor."

Aldıkları gıda paketlerini mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan, verilen desteklerden ve yardımlardan dolayı belediye başkanı ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kendilerinin muhtarlar olarak bu iyilik harekatına aracı olduklarını dile getiren Kızılören Mahallesi Muhtarı Davut Kiraz'da, "Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yoksullara yardım ediyor, elini uzatıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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