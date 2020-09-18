Çubuk'ta muhtar ve dernek başkanlarına koronavirüs uyarısı
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Çubuk'ta muhtar ve dernek başkanlarına koronavirüs uyarısı

Çubuk'ta muhtarlıklar ve derneklerden SMS mesajları ve duyurularla cenaze ve taziye bilgilerinin ilan edilmemesi istenildiKaymakamlık genelgesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek...

Çubuk'ta muhtar ve dernek başkanlarına koronavirüs uyarısı
18.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:56

Çubuk'ta muhtarlıklar ve derneklerden SMS mesajları ve duyurularla cenaze ve taziye bilgilerinin ilan edilmemesi istenildi

Kaymakamlık genelgesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için gereken sosyal mesafe, maske, hijyen tedbirlerinin yanında kalabalık ortamlar oluşturulmaması gerektiğine dikkati çekildi.

Hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar önceden alınan tedbirlere ek yeni alınan kararlara dair şu ifadeler kullanıldı:

"Kovid-19 salgının cenaze, defin işlemleri ve taziyelerde oluşan kalabalıkla yayıldığı görülmektedir. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle dernek başkanlarımız tarafından cenaze ile ilgili ilan, SMS mesajlarıyla bildirim yapılmaması, cenaze ve taziyelerde birinci derece yakınları dışında kalabalık ortamların oluşturulmaması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüseyin Yiğiner
Hüseyin Yiğiner
AA Editörü
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