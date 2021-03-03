Çubuk'ta Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi sakinlerinden kanalizasyon talebi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Yıldız Küme Evleri sakinleri, kanalizasyon talebinde bulundu. ???????

Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, gazetecilere, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılması gereken altyapının uzun süredir yapılmadığını öne sürdü.

Mahalle sakinlerinin yıllardır aynı kötü kokuyla yaşamaya çalıştığını iddia eden Şahan, "Mahallemizin bu bölgesinde kanalizasyon bulunmuyor. Altyapı olmadığı için atık sular yüzeysel olarak ufak su kanallarına dökülüyor. Bunlar da açıkta olduğu için çok kötü koku yapıyor. Vatandaşlar çok rahatsız. Bu durumun en kısa zamanda düzelmesini istiyoruz. Bu zaman zarfında Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyesine başvuruda bulunduk ancak şu ana kadar olumlu gelişme olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden tek isteğimiz, altyapımızın bir an önce yapılması." dedi.

Mahalle sakinlerinden Bülent Özdemir ise 20 yıldır aynı durumda olduklarını dile getirerek, yetkililerden bir an önce altyapının yapılmasını talep etti.

Mahalle sakinlerinden Metin Özdemir de Yıldız Küme Evleri'nde yaklaşık 250 kişinin yaşadığını anlatarak, "Altyapı eksikliği ve yolumuzun bozukluğu nedeniyle mağduruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner