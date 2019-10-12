Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

12.10.2019 18:48
Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası karşısında Tezcan Özdemir yönetimindeki 06 AOE 70 plakalı hafif ticari araç ile Eyüp Ensari Tekin idaresindeki 06 FV 8662 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletten düşerek yaralanan sürücü Tekin sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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