Çubuk'ta Miras Kavgası: 2 Yaralı

Çubuk'ta Miras Kavgası: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çubuk'ta Miras Kavgası: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dedeler Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Mert, Hasibe Mert ve kardeşleri Kezban Bahçıvan arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ömer ve Hasibe Mert sopayla darp edildi.

Yaralılar, yakınları tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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