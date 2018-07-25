Çubuk'ta Miras Kavgası: 2 Yaralı
Çubuk ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dedeler Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Mert, Hasibe Mert ve kardeşleri Kezban Bahçıvan arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ömer ve Hasibe Mert sopayla darp edildi.
Yaralılar, yakınları tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.