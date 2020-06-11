Çubuk'ta minibüsle tır çarpıştı: 2 yaralı
Çubuk ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
11.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:22
Çubuk ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şabanözü yolu Kargın Çayırları mevkisinde, A.Ü. yönetimindeki 06 GK 632 plakalı tır ile A.A'nın kullandığı 06 BH 511 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Suriye uyruklu Imad Elıbrahım ve Mustafa Elmedhus yaralandı.
Yaralılar ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA