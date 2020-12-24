Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı
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Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı

24.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:27
Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yağan mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yağan mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Çubuk Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıyor.

Hayvanlarını battaniye ile korumaya çalıştılar

Etkili olan kar ve soğuk hava canlı hayvan pazarında hayvanlarını satmaya gelen vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Üreticiler, soğuktan korumak için hayvanlarının üzerlerine battaniye örttü.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan güvercinleri de esnaf ve vatandaşlar besledi.

İçenin simgesi güvercinleri beslemek için geldiğini belirten hayvanseverlerden Kemal Bozdağ, "Kışın su yok, yem yok, güvercinler aç kalıyor. Soğuk havalarda her gün sabah yemlemek için geliyorum." dedi.

Sabah iş yerlerini açar açmaz güvercinleri yemlemek için Atatürk Parkı'na geldiğini anlatan esnaf Burak Benli ise "İlk karımız bugün yağdı. Bu da bize ayrı bir mutluluk verdi. İnşallah güzel ve bereketli olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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