Çubuk'ta "Memleketim" ve "Hayalden Tuvale" karma resim sergisi açıldı
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Çubuk'ta "Memleketim" ve "Hayalden Tuvale" karma resim sergisi açıldı

Çubuk'ta 'Memleketim' ve 'Hayalden Tuvale' karma resim sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Memleketim" ve "Hayalden Tuvale" isimli karma resim, karakalem ve hat sergisi açıldı.

Ankara'nın Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Memleketim" ve "Hayalden Tuvale" isimli karma resim, karakalem ve hat sergisi açıldı.

Çubuk Belediyesi Resim ve Fuaye Alanındaki serginin açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede sanatın daha fazla yer bulması amacıyla böyle bir sergi hazırladıklarını belirtti.

Sanatseverlerin görmesi amacıyla Çubuklu sanatçılardan Fatma Özköse ve İzzet Kadri Selen'in eserlerini sergilemek üzere talepte bulunduklarını anlatan Demirbaş, sergide görülmeye değer çok güzel eserler olduğunu söyledi.

İlçenin sahip olduğu değerlerin sanatçılar tarafından farklı açılardan ortaya çıkarıldığını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Her iki sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Böyle amatör ruhla el becerilerini, yeteneklerini ortaya koymuşlar. Tebrik ediyorum bu cesaretinizden ve bu çalışmalarınızdan dolayı. İzzet abinin bu yeteneklerini biliyordum ama bu denli bir çalışma olduğunu tahmin etmiyordum. İlçemizdeki tüm önemli kişileri resmetmiş. Bu dünyadan ebediyete intikal etmiş birçok büyüğümüzü de bu sergide hatırlamış olduk. Bu güzel duyguları yaşattıkları için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ilçemiz adına da çok güzel bir çalışma olmuş. İnşallah sizlerin örnek çalışmaları sayesinde ilçemizden çok daha fazla sanatçı çıkarırız."

Yaklaşık binin üzerinde eserin yer aldığı sergi, ekim sonuna kadar açık kalacak.

Hat, yağlı boya, karakalem, taş boyama ve el işi gibi eserlerin yer aldığı sergiyi, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik de gezdi.

Çubuk'ta 'Memleketim' ve 'Hayalden Tuvale' karma resim sergisi açıldı
Çubuk'ta 'Memleketim' ve 'Hayalden Tuvale' karma resim sergisi açıldı
Çubuk'ta 'Memleketim' ve 'Hayalden Tuvale' karma resim sergisi açıldı
Çubuk'ta 'Memleketim' ve 'Hayalden Tuvale' karma resim sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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Çubuk'ta "Memleketim" ve "Hayalden Tuvale" karma resim sergisi açıldı - Haberler
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