Çubuk'ta maske ve dezenfektanlar kapıya geliyor

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, maske ve el dezenfektanlarını kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıtıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, maske ve el dezenfektanlarını kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıtıyor.

Başkan Demirbaş, "Siz lütfen evde kalın, maske ve dezenfektanları biz kapınıza getiriyoruz" sloganıyla maske, el dezenfektanları, çocuklar için boyama kitabı ve boya kalemlerini hemşehrilerinin kapılarına kadar bırakıyor.

Çubuk Belediyesi, Çin'nin Vuhan kentine ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede dezenfektan çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara maske ve dezenfektan ürünleri dağıtımını da sürdürüyor.

İlçede 65 yaş üstü büyükler ve kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere maske ve dezenfektan ürünleri dağıtımını yapan Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Selim, Esenboğa, Yenice, Güldarpı, Dumlupınar mahallelerinde vatandaşları Kovid-19 kapsamındaki genelgelere uymaları konusunda uyararak, içinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya, dezenfektan ürünleri ve maskelerin olduğu paketleri dağıttıklarını söyledi.

Çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçildiğini ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Tedbirleri elden bırakmadan hayatımızı sürdürmeliyiz. Biz diyoruz ki, 'Siz evde kalın, maskelerinizi ve dezenfektanlarınızı kapınıza kadar biz getiriyoruz.' Bir taraftan bizzat ben kendim dağıtıyorum, bir taraftan da başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz tarafından oluşturulan ekiplerimiz dağıtıyor. Sadece ev ev dolaşarak dağıtmıyoruz aynı zamanda caddelerde kurduğumuz stantlarla pazar yerlerindeki esnafa ve alışverişe gelenlere de ücretsiz maske dağıtılıyoruz. Hemşehrilerimizin maske talebini karşılamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız."

Kaynak: AA