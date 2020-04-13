Çubuk'ta maske ve dezenfektan dağıtımı Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından maske ve dezenfektan ürünleri ile dağıtımına başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından maske ve dezenfektan ürünleri ile dağıtımına başlandı.

Vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada 110 bin maske ve 10 bin dezenfektan ürünü dağıttıklarını söyledi:

Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan soka çıkmamalarını özellikle istiyoruz. Sokağa çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takmalarını hemşehrilerimize her fırsatta ifade ediyoruz. Bu hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için şart. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Kurduğumuz ekiplerle esnaflarımıza hem maske hem de içerisinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya ve dezenfektan ürünlerin olduğu çantalar hediye ediyoruz."

Atık maske ve eldivenlerin kesinlikle sokağa atılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Demirbaş, "Bir çok noktaya özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir. 14 kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık. Dezenfekte işlemlerimiz 24 saat sürüyor. Unutmayalım, hep birlikte kurallara uyarsak, evde kalırsak kısa sürede bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: AA