Çubuk'ta mantar fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Çubuk'ta mantar fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

09.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:32
Çubuk'ta mantar fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mantar fabrikasında çıkan hasara yol açtı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mantar fabrikasında çıkan hasara yol açtı.

Sünlü Mahallesi'nde Zeyti Şen'e ait mantar fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabaların ardından yangını söndürdü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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