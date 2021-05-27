Çubuk'ta leylekleriyle anılan Fatih Mahallesinde yuvalar doldu
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Çubuk'ta leylekleriyle anılan Fatih Mahallesinde yuvalar doldu

Çubuk'ta leylekleriyle anılan Fatih Mahallesinde yuvalar doldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, 25 yıldır leyleklere ev sahipliği yapması dolayısıyla "leylekli mahalle" olarak anılıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, 25 yıldır leyleklere ev sahipliği yapması dolayısıyla "leylekli mahalle" olarak anılıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 300 haneli, 700 nüfusu bulunan Fatih Mahallesinde her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler, mahalle halkı tarafından heyecanla karşılanıyor.

Mahalle sakinleri, elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin gelişini tarla ve bahçe işlerinin başlangıcı, gidişi olan ağustosun ikinci haftasını da turşu kurma sezonunun başlangıcı olarak görüyor.

Mahallede 52 yıldır oturduğunu ve 25 yıldır da leyleklerle komşu olduğunu dile getiren Mustafa Aykılıç, leyleklerin kendilerine mutluluk verdiğini, onları kolladıklarını söyledi.

Mahalle halkının işlerini bile leyleklerin gelişine gidişine göre ayarladığını bildiren Aykılıç, şunları söyledi:

"İlk yuva yaptıkları direkten hiç ayrılmadılar. Bir ara leylek yavrularından biri uçuş talimi yaparken yuvadan düştü ve elektrik tellerine takılarak telef oldu. O zaman elektrik arızadan gelen yetkililer yuvayı kaldırdılar. Ertesi yıl yeniden geldiler ve 3 -4 gün bu direğin etrafında döndüler. Biz de mahalleli olarak çırpıları koyduk, 10 günde yeniden yuvalarını aynı yere yaptılar. Leylekler bulunduğu yeri bırakmıyor. Buraya 9 Mart gibi gelirler. Temmuz ayında uçuşları başlar daha sonra Ağustos ayının 15'inde giderler. Bunlar geç gelmeye başlarsa huzursuz oluruz. Gidecekleri zaman da bize bir hüzün çöküyor. Giderken 'hadi Afrika'ya selam götürün' diyoruz. Biz bunlarla mutlu oluyoruz."

Leyleklerin gelmesiyle bahçenin hazırlıklarına başladıklarını leylek yavruları çıkınca da ekime başladıklarını anlatan Neziha Aykılıç da "Geldiklerine seviniriz, giderken de hüzünleniriz. Aileden biri gibiler bizim için." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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