Çubuk'ta kuraklıktan etkilenen üreticiler tankerlerle su taşıyarak sebze bahçelerini suluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki çiftçiler, bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle tarlalarını tankerlerle su taşıyarak suluyor.

Mahalle muhtarı Halil Kökmen, gazetecilere, mahallelerindeki ekili alanları daha önce kuyulardan suladıklarını ancak kuraklık nedeniyle kuyularda su kalmadığını söyledi.

Tüm çiftçilerin mahalle çıkışındaki içme suyu çeşmesinden tankerle su taşıdığını belirten Kökmen, "Vatandaşımız ciddi sıkıntı çekiyor. Tankerle bahçelerine su çekmeye çalışıyorlar ama yetmiyor." dedi.

Kökmen, yetkililerden mahallelerine sulama göleti yapılmasını isteyerek, "Mahallemiz 800 hane ve bunların 600'ü sebze yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Buraya büyüklerimizden bir önlem almalarını, bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bizim suyumuz olsun, biz bu dağları bile ekeriz. Mahalle halkımız çok çalışkandır. Yeter ki bize imkan verilsin." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Yener Keleş ise sebze üretip Ankara'nın bütün ilçelerine sattıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz sebze satışına çıkmasak Ankaralılar sebzeyi pahalıya yer. Bizim burada sebze çıkar, fiyatlar ucuzlar. Gördüğünüz gibi burada gün boyunca sıra gelmesini bekliyoruz. Günde 2 sefer ancak sıra geliyor ve onunla 10 dönümlük bahçeyi sulamaya çalışıyoruz. Biz devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bize su getirsinler, başka bir şey istemiyoruz."

Kurban Keleş de çok zorluk çektiklerini dile getirerek, "Taşıma su ile üretim yapmak hiç kolay değil. Buraya gölet yapılırsa biz çok rahat edeceğiz." dedi.

Güldare Gölyeri, tüm mahallenin geçimini sebze üretmekle sağladığını ifade ederek, "Her yıl 10 dönüm sebze ekiyordum. Ama iki yıldır su olmadığından çok sıkıntı çekiyoruz. Hele bu yıl tüm sebzelerimiz kurumaya başladı ve verim alamaz olduk." diye konuştu.