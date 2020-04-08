Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı, ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı, ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Çubuk Belediyesi, kurduğu yeni ekiplerle ilçede dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında gıda satış yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlara uyarı broşürleri dağıtan ekipler, bir taraftan da ücretsiz kolonya, dezenfektan ve maske dağıttı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, "evde kal" çağrılarına destek oldu.

Kaynak: AA