Çubuk'ta kırsal mahallerde yüz yüze eğitim başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallerdeki okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında yüz yüze eğitim başladı.

Taşımalı eğitim okulları ile kırsal mahalleler ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun onayı doğrultusunda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı kapsamında 11 okulda yaklaşık 2 bin öğrenci ders başı yaptı.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde 160 öğrencinin bulunduğu ilkokul ve ortaokula maskeleri takılı olarak gelen öğrenciler, bina girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti.

Okul bahçesindeki törende konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yüz yüze eğitim öğretimin hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin içeriğine ilişkin bilgi veren Keleş, şöyle konuştu:

"Seyreltilmiş bir eğitim olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin yarısı haftada 2 gün, diğer yarısı da kalan 2 gün olmak şartıyla haftada 4 gün eğitim verilecek. Bu okullarımızın hepsi pandemi kurallarına uygun hale getirilerek temizlik sertifikalarını da almış durumdalar. Öğrencilerimiz okullarını özlediler, öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlediler. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birbirlerine kavuştular, biz de okullarımıza kavuştuk. İnşallah bu süreçte eğitim öğretim sağlıklı bir şekilde devam eder."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını dile getirerek, "İnşallah sağlıklı, kazasız belasız bir eğitim öğretim süreci yaşarız. Biz de bu süreçte belediye olarak tüm okullarımızı dezenfekte ederek eğitim öğretime hazır hale getirdik. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç'ın da katıldığı programın ardından ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına girdi. İlçe Kaymakamı Adem Keleş, 6'ncı sınıf öğrencilerinden bedensel engelli Ali Berka Karakaya'yı tekerlekli sandalyesiyle sınıfına taşıdı.

Öğrenciler, sınıflarında isimlerinin yazılı olduğu sıralara oturdu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner