Çubuk'ta kemanlarına kavuşan öğrenciler ilk konserlerini verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilk konserlerini verdi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilk konserlerini verdi.

Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen konserde öğrenciler, birbirinden önemli klasik eserleri başarı ile seslendirdi.

Okulun müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş gözetimindeki öğrencilerinden oluşan 24 kişilik orkestra, Anadolu'ya özgün eserlerden oluşan besteleri başarı ile çaldı. Ekim ayında ilk defa kemanla tanışan öğrenciler performansları ile göz doldurdu. Konsere, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eğitim görevlileri ile öğrenci velilileri katıldı.

Öğrencilerinin 3 aylık eğitimlerini en iyi şekilde sahnelediklerini dile getiren okul müdürü Selim Şahin, Demirbaş'ın katkıları ile kırsal mahallerden taşımalı sistem ile okullarına gelen öğrencilerin sanatla buluşturulduğunu söyledi.

Kısa sürede hazırlanarak ilk konserlerini vermenin heyecanını yaşadıklarını anlatan müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş da "Hiçbirinin evinde kendilerine ait bir kemanları bulunmuyor. Belediye Başkanımız tarafından okulumuza 24 adet keman alındı." diye konuştu.

Demirbaş ise öğrencileri dinlerken çok mutlu olduğunu söyledi.

Gençleri sporla, sanatla buluşturmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Demirbaş, "Okul müdürümüz ve Mustadin hocamız bana gelerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerden bir orkestra kurmak istediklerini söylediklerinde ben çok heyecanlanmıştım. Her türlü desteğe hazırız diyerek çalışmaları da yakından takip ettik. Merakla bugünü bekliyordum. Bir hayalin ve azmin neticesinde sonucu hep birlikte gördük. Çok gururlandım. İnşallah festivalimizde de sizi sahnede görmek istiyorum." dedi.