Çubuk'ta Keleş ve Demirbaş'tan, yeni Emniyet Müdürü Güzel'e ziyaret
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Çubuk'ta Keleş ve Demirbaş'tan, yeni Emniyet Müdürü Güzel'e ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kısa süre önce Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Tahir Güzel'i ziyaret etti.

Çubuk'ta Keleş ve Demirbaş'tan, yeni Emniyet Müdürü Güzel'e ziyaret
21.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:36

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kısa süre önce Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Tahir Güzel'i ziyaret etti.

Kaymakam Keleş, ziyarette ilçedeki kurumlar arasında güzel bir diyalog olduğunu ifade etti.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına güzel hizmetlere imza atacaklarına inandığını aktaran Keleş, Ahmet Tahir Güzel'e çalışmalarında başarı diledi.

Güzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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