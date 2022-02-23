Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret

ÇUBUK, ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette merkez müdürü Hasan Üzüm'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Keleş, mesleki eğitim merkezine gelen öğrencilerin mesleğe erken atıldığını ve iş garantisine sahip olduğunu ifade etti.

Keleş, "Biz mesleki eğitim merkezimizi çok önemsiyoruz. Buraya gelen çocuklarımız erken yaşta meslek sahibi olarak çalışma hayatına başlayacaklar. Ben buraya devam eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Staj imkanlarından, sigortaların ödenmesine kadar birçok imkan sunuluyor." dedi.

Merkeze gelen gençlerin hayatlarına çok güzel bir yol çizdiğini anlatan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencileri gelecekte iş yerlerinde ziyaret etmeyi temenni ettiklerini kaydetti.

Mesleki eğitimi teşvik etmek için yapılan düzenlemelerin ardından kurumlarına ilginin çok arttığını aktaran Hasan Üzüm ise "Öğrencilerimizin tamamı istihdam ediliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizden mezun olan öğrencilerimizi önemli yerlerde görmek bizim en büyük motivasyonumuz. İlçemizde işsizliğin azaltılmasında mesleki eğitim merkezi olarak kurumumuzun çok önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra sınıfları da gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve şube müdürleri de eşlik etti. ???????