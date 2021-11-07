Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 20 saat sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 20 saat sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocukları A.T'nin, 'Kursa gidiyorum' diyerek ayrıldığı evine dönmediğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Polis ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kız çocuğu, kaybolduktan 20 saat sonra 30 kilometre uzaklıktaki Yenimahalle ilçe sınırında yürümekten bitkin halde bulundu.

Yiyecek ikram edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen A.T'nin, "ailesine kızdığı için evden uzaklaştığını" söylediği öğrenildi.

A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

 Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title