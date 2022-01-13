Çubuk'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye yöneticisi tedaviye alındı - Haberler
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Çubuk'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye yöneticisi tedaviye alındı

Çubuk'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye yöneticisi tedaviye alındı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Eyüp Kocabaş, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Eyüp Kocabaş, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gece Ağılcık Mahallesi'nde bahçe evinde kalan Kocabaş'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine sabah saatlerinde bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evde baygın bulunan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Kocabaş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Kocabaş'ın yakınları da hastaneye gelerek sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen Eyüp Kocabaş'ın tedavisi sürüyor.

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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