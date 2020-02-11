Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor
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Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

11.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:14
Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor

'nın ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe genelinde kar yağışı, özellikle Karagöl, Yukarı Çavundur, Kızılöz, Yukarı Emirler, Tahtayazı, Akkuzulu ve Eskiçöte mahallelerinde ulaşımı engelliyor.

ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği kullanmaları, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Yukarı Emirler grup yolunda, karda 7 aracın mahsur kaldığı bilgisi üzerine Çubuk Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA
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