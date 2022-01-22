Çubuk'ta kar yağışı - Haberler
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Çubuk'ta kar yağışı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

İlçede etkili olan kar yağışı Ekiplerin kar temizleme çalışmaları Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ANKARA – Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

ANKARA (AA) - İlçede etkili olan kar yağışı

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ANKARA – Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Çubuk'ta kar yağışı

Çubuk'ta kar yağışı

Çubuk'ta kar yağışı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Güncel, Haber

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