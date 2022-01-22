Çubuk'ta kar yağışı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
İlçede etkili olan kar yağışı Ekiplerin kar temizleme çalışmaları Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ANKARA – Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.
ANKARA (AA) - İlçede etkili olan kar yağışı
Ekiplerin kar temizleme çalışmaları
Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ANKARA – Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.