Çubuk'ta kar yağışı etkili oldu
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Çubuk'ta kar yağışı etkili oldu

25.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:07
Çubuk'ta kar yağışı etkili oldu

Çubuk'ta etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Çubuk'ta etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.

Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yolları açık tutmak ve yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, özellikle Karagöl ve Yukarı Çavundur grup yollarına giden araçların kar lastiği takmalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Kar nedeniyle hasarlı kazalar da meydan geldi. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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