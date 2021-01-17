Çubuk'ta kar sevinci

Çubuk ilçesinde gece saatlerde başlayan kar yağışını vatandaşlar ve çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Çubuk ilçesinde gece saatlerde başlayan kar yağışını vatandaşlar ve çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilen ilçe sakinleri evlerinin önüne çıkarak kar topu oynamaya başladı. Bazı yetişkinler ise çocuklarını kızaklara bindirerek kaydırmaya çalıştı. Bol bol kar fotoğrafları çeken, karda yürüyüş yapan vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Karla kaplanan Çubuk'ta vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokakta kar topu oynarken, Çubuk Belediyesinin karla mücadele ekipleri ise caddelerde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner