Çubuk'ta kar sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çubuk'ta kar sevinci

17.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:06
Çubuk'ta kar sevinci

Çubuk ilçesinde gece saatlerde başlayan kar yağışını vatandaşlar ve çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Çubuk ilçesinde gece saatlerde başlayan kar yağışını vatandaşlar ve çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilen ilçe sakinleri evlerinin önüne çıkarak kar topu oynamaya başladı. Bazı yetişkinler ise çocuklarını kızaklara bindirerek kaydırmaya çalıştı. Bol bol kar fotoğrafları çeken, karda yürüyüş yapan vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Karla kaplanan Çubuk'ta vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokakta kar topu oynarken, Çubuk Belediyesinin karla mücadele ekipleri ise caddelerde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Donald Trump Selçuk Özdağ Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta kar sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 10:07:34. #1.15#
title