Çubuk'ta kar etkili oluyor

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Emniyet'ten Gara'da şehit edilen Vedat Kaya ile ilgili açıklama: KHK ile ihraç edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir ve Çubuk belediyelerine bağlı ekipler, ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerin yollarının kardan kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise yağışın yoğun olduğu bölgelerde sürücülere kar lastiği ve zincir konusunda uyarıda bulunuyor.

İlçede ana arterler ve kırsal mahalle yollarında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner