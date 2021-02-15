Çubuk'ta kar etkili oluyor
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Çubuk'ta kar etkili oluyor

15.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:22

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir ve Çubuk belediyelerine bağlı ekipler, ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerin yollarının kardan kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise yağışın yoğun olduğu bölgelerde sürücülere kar lastiği ve zincir konusunda uyarıda bulunuyor.

İlçede ana arterler ve kırsal mahalle yollarında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Çubuk'ta kar etkili oluyor
Çubuk'ta kar etkili oluyor
Çubuk'ta kar etkili oluyor
Çubuk'ta kar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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