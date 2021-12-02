Çubuk'ta kapalı semt pazarında satış yapacak esnaf kura ile belirlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ömürdede Kapalı Semt Pazarında satış yapacak esnaf kura ile belirlendi.

Kapalı semt pazarında satış yapacak 39 üretici ve esnaf ile tezgah yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katılımıyla belediyenin meclis ve çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Pazar günleri kurulması planlanan Ömürdede Kapalı Semt Pazarında kura çekimi "balıkçı", "sebze-meyve-bakkaliye" ve "tuhafiye" olmak üzere 3 ayrı kategoride yapıldı.

Çekiliş, Belediye Başkanı Demirbaş'ın yanı sıra, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Belediye Başkan yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç ile Zabıta Müdürü Vekili Sezgin Karakuş gözetiminde yapıldı.

Kura öncesi konuşan Demirbaş, ilçede semt pazarlarının sayısını artırmak istediklerini, bu nedenle de ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bu çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 milyon 20 bin liraya mal olan Ömürdede Kapalı Semt Pazarını tamamen belediyenin öz sermayesi ile yaptıklarını dile getiren Demirbaş, kapalı pazar alanının sosyal faaliyetlerde de kullanılacağını kaydetti.

Esnafın mazeretsiz tezgah açmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşacağını aktaran Demirbaş, "Yıldırım Beyazıt Mahallemiz hızla büyüyen mahallelerimizden biri ve perşembe günleri kurulan Çubuk Pazarına da çok uzak. Özellikle hafta içi çalışan vatandaşlarımız pazardan faydalanamıyordu. Bu bölgede kurulan pazar ise fiziki şartları el vermediği için vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veremiyordu. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi bu bölgeye kapalı semt pazarı yaptık ve sizlerin de desteğiyle hizmete açacağız. Esnafımızın ve vatandaşımızın yeni pazar yerinde çok daha rahat alışveriş yapacağına inanıyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan da pazar esnafına sunduğu desteğinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türkoğlu ise pazarın ilçeye yakışır olduğunu aktararak, Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Türkoğlu, "Esnafımız için bol kazançlı bir yer olur inşallah. Yerlerimizi de kesintisiz açarsak, halkımız burayı tercih edecektir." dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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