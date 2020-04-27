Çubuk'ta kaçak berberlik hizmeti uyarısı
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Çubuk'ta kaçak berberlik hizmeti uyarısı

Çubuk Muhtelif Esnaf Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, ilçede bazı berber ve kuaförlerin müşterilerinin ev ve iş yerlerine giderek kaçak çalıştıklarını iddia ederek bunun hijyen ve sağlık açısından kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Çubuk'ta kaçak berberlik hizmeti uyarısı
27.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:18

Çubuk Muhtelif Esnaf Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, ilçede bazı berber ve kuaförlerin müşterilerinin ev ve iş yerlerine giderek kaçak çalıştıklarını iddia ederek bunun hijyen ve sağlık açısından kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs süreci nedeniyle Halkbank'ın açıkladığı kredi paketi, kısa çalışma ödeneği ve yardım paketlerinin olumlu etkilerinin görüldüğünü, kapatma kararlarını da sağlık açısından desteklediklerini ifade etti.

Buna rağmen bazı esnaf ve müşterilerinin çeşitli yöntemlerle kapatma kararını deldiğini savunan Türkoğlu, yaptıkları araştırma ve gelen bilgilere göre esnafın tedbirleri hiçe sayarak müşterilerinin ev ve iş yerlerinde kaçak yollarla hizmet verdiğini iddia etti.

Kaçak ve hijyen kurallarına uyulmadan yapılan bu uygulamanın sağlık anlamında büyük risk taşıdığını vurgulayan Türkoğlu, dükkanı kaçak olarak açma ya da eve tıraşa gitmenin 3 bin 150 lira cezası olduğu uyarısında bulundu.

Berber ve kuaförlerin gerekli hijyen önlemlerini alarak kontrollü bir şekilde açılmasının bu tür kaçak ve çok riskli uygulamaları sonlandıracağını dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Nasıl gerekli tedbirler alınarak diş klinikleri hizmet veriyorsa berber ve kuaförler de aynı şekilde hizmet versin. Hem müşteri hem de hizmet veren berber gerekli tedbirlerini alarak tek kullanımlık malzemelerle, iş yerinde sadece bir berber ve bir müşteri olacak şekilde randevu usulüyle çalışmalarını yapsınlar. Biz dışarda görüyoruz, tıraş olmamış kimse yok. Herkes bir şekilde tıraş olmaya çalışıyor. Bu şekilde müşterilerin evine veya iş yerlerine giderek hizmet vermeleri hem müşterinin sağlığı hem de kendi sağlıkları açısından çok olumsuzluklar yaratacağına inanıyoruz. Araç ve gereçleri yeteri kadar hijyenik olmadığı gibi kötü şartlarda kendilerince hizmet veriyorlar. Önümüz bayram ve insanlar bayram tıraşlarını olmak için türlü yol ve yöntemler deneyecekler ki bu çok daha vahim sonuçların doğmasına neden olacaktır."

Kaynak: AA

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