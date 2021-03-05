Çubuk'ta judo kuşak sınavı yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımının 2020-2021 sezonunun ilk dönem kuşak sınavı yapıldı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki sınavda, Kovid-19 tedbirleri uygulanırken sporcuların aileleri salon dışında bekletildi. Sınava katılan sporculardan 46'sı üst kuşağa geçti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, sporcuların, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) tarafından düzenlenen müsabakalara katılabilmesi için kuşak sahibi olması gerektiğini belirtti.

Bunun için TJF'nin 6 ayda bir kuşak sınavı açtığını anlatan Koçyiğit, pandemi nedeniyle ertelenen kuşak imtihanlarını yeni normalleşmeyle birlikte yaptıklarını söyledi.

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Sporcuların, bir üst kademeye yükselmesi için kuşak sınavına girmesi gerekiyor. Sporcularımız judonun tarihçesi ve teknikleri gibi konularda sözlü, uygulamalı ve yazılı sınavlardan geçiriliyor. Altyapı takımımıza yönelik yaptığımız sınavda 18 sporcumuz sarı, sarı yeşil, 4 sporcumuz yeşil mavi, 2 sporcumuz mavi kırmızı, 14 sporcumuz kırmızı, 8 sporcumuz ise kırmızı siyah kuşak seviyelerine yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner