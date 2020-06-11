Çubuk'ta itfaiye ekipleri korkulukta mahsur kalan yaralı kargayı kurtardı
Çubuk ilçesinde itfaiye ekipleri, bir apartmanın korkuluğunda mahsur kalan yaralı kargayı, bulunduğu yerden çıkardı.
11.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:52
Çubuk ilçesinde itfaiye ekipleri, bir apartmanın korkuluğunda mahsur kalan yaralı kargayı, bulunduğu yerden çıkardı.
Yavuz Selim Mahallesi Sevgi Sokak'taki apartmanın birinci katında cam korkuluklarda yaralı karganın mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, merdivenle dairenin penceresine çıkarak kargayı kurtardı.
Kurtarma anı cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Çubuk Belediyesi veteriner hekimlerince tedavi edilen karga, doğaya salındı.
Kaynak: AA