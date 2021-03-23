Çubuk'ta İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan anasınıfı öğrencileri ödüllendirildi
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Çubuk'ta İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan anasınıfı öğrencileri ödüllendirildi

23.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:53
Çubuk'ta İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan anasınıfı öğrencileri ödüllendirildi

Çubuk ilçesinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenlendiİlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.

Çubuk ilçesinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki Celal Tarıman Anaokulu'nda düzenlenen yarışmaya anaokulu öğrencileri katıldı.

Yarışmada öğrencilerden İkra Açelya Toka birinci, Elif Eroğlu ikinci, Zeynep Hafsa Karataş üçüncü ve Salih Tunç dördüncülüğü elde etti.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyeler ve oyuncaklarla ödüllendirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, milli marşı minik öğrencilerin candan ve ezbere bir şekilde hatasız okumalarının anlamlı olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıttığını belirten Demirbaş, "Bize düşen görev bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün yapılan bu yarışmada da bir kez daha gördük ki hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz hem de minik yavrularımız bu duyguları aynı hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Özgür Özünlü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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