Çubuk'ta istihdam merkezi protokolü imzalandı

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44

Çubuk Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında iş arayan ve işverenleri aynı platformda buluşturacak Çubuk İstihdam Merkezi (ÇİM) kuruldu.

Protokol Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından törenle imzalandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden itibaren istihdam sorunuyla mücadele etmeye başladıklarını söyledi.

Çubuk İstihdam Merkezi'nin de bu noktada önemli bir hizmet sunacağını dile getiren Başkan Demirbaş, merkezin şimdilik Ak Masa biriminde hizmet vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliğine belediye olarak destek vermeye çalıştıklarını anlatan Başkan Demirbaş, ÇİM'in hazırlanan özel bir yazılımla ilçedeki iş arayan vatandaşlarla işverenleri aynı platformda buluşturacağını bildirdi.

Amaçlarının vatandaşlara hizmet olduğunu aktaran Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Yapacağımız bu çalışma ile istihdam pastasını ilçe halkımıza sunmak istiyoruz. Hedefimiz istihdam imkanından ilçede yaşayan vatandaşımızın yararlanmasını sağlamak. İnşallah önümüzdeki günlerde somut olarak işe yerleştirdiğimiz kardeşlerimizle bu projenin meyvelerini hep birlikte toplamış olacağız. Bizlere her konuda destek olan İŞKUR İl Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. "

İŞKUR İl Müdürü Arif Ay ise proje kapsamında belediye binasında açılan İŞKUR noktasıyla vatandaşın ayağına gideceklerini söyledi.

İş arayan vatandaşların merkeze kadar gelmesine gerek kalmayacağını kaydeden Ay, "Belediyemizin desteğiyle Çubuk'ta vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vereceğiz. Yine belediyemizin destekleriyle ilçede mesleki eğitim kursları da vereceğiz. Vatandaşların hem mesleki becerilerinin artıcağız hem de nitelikli eleman vasfı kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA