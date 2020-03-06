Çubuk'ta ilkokulun duvarına dev Türk bayrağı yapıldı

06.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:08

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal Aşağı Çavundur Mahallesi'nde ilkokulun duvarına Türk bayrağı yapıldı.

Aşağı Çavundur İlkokulu Müdürü Zafer Alparslan, öğretmenlerle birlikte okulun duvarını kırmızı-beyaz renklerde boyadıklarını ve dev Türk bayrağı yaptıklarını belirterek, mahalle sakinlerinden destek aldıklarını söyledi.

Alparslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı harekatlar ve oradaki mazlumlara barış ve huzur götürmek için yürüttüğü çalışmalarda askerlere destek olmak için bunu yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Zafer Alparslan, "Mehmetçiklerimizle gönül bağı kurmak istedik. Ay yıldızı göğsümüz kabaracak şekilde okul duvarlarımıza işledik. Gururluyuz, mutluyuz. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular." diye konuştu.

Kaynak: AA