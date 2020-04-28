Çubuk'ta, ilçe merkezine inen karaca görüntülendi ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ilçe merkezine inen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ilçe merkezine inen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

Çubuk ilçe merkezine bu sabah saatlerinde karaca indi. Barbaros mahallesi Karagöl caddesinde karacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçen karaca, ara sokakta koşarken çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Karaca, daha sonra ormanlık bölgeye doğru koşarak gözden kayboldu. İlçe sakinleri, son dönemde ilçe merkezinde bir kaç kez karaca gördüklerini söyledi.

Kaynak: DHA