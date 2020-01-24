Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

24.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:50

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyası için ilçedeki sivil toplum örgütleriyle Belediye Meclis Salonunda bir araya gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Suriye'de yaşanan savaştan en çok sivillerin etkilendiği belirtilerek, İdlib halkının ağır bombardımanlar sebebiyle Türkiye sınırına doğru göç ettiği anımsattı.

Sivillerin barınma, açlık, susuzluk, gıda ve ilaç yetersizliği gibi sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını anlatan Demirbaş, Çubuklular olarak bu duruma duyarsız kalamayacaklarını kaydetti.

İlçede bulunan 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle başlatılan yardım kampanyasının 10 gün süreceğini dile getiren Demirbaş, kampanya kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan çadırlar ile Belediye Lojistik Merkezinde, gıda kolisi, halı, giyecek, yiyecek, un, çocuk bezleri ve nakdi yardımların kabul edileceğini ifade etti.

Demirbaş, kış aylarında yapılan yardımların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haberlerden hepimiz görüyoruz, bölgede şartlar oldukça ağırlaşmış durumda. Evlerinden, memleketlerinden apar topar ayrılan, içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu İdlib halkı, giyim ve yiyecek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Elimizden geldiğince acil o bölgeye yardım ulaştırmamız gerekiyor. Özellikle bu soğuk günlerde çadırlarda hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar için kalın kışlık kıyafetler büyük önem arz ediyor. Yine yapacağımız gıda yardımları yiyecek problemlerine bir nebze olsun çözüm sağlar."

Kaynak: AA