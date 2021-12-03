Çubuk'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait sosyal tesisin kapı ve pencerelerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait sosyal tesisin kapı ve pencerelerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan Çubuk Belediyesi Kurbantepe Sosyal Tesisleri'ne gelen zanlılar, kapı ve pencereleri sökmeye başladı.
Devriye gezen Çubuk Belediyesi zabıta ekiplerinin ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.
Suçüstü yakalanan şüpheliler F.A. (24) ve S.Y. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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