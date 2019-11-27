Çubuk'ta havyanseverleri sevindiren barınak

27.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:24

Çubuk Belediyesince, sokak hayvanlarının yiyecek bulabilecekleri ve barınabilecekleri Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkı oluşturuldu.

Tahtayazı Mahallesi yolu üzerinde 8 dönüm alana yapılan "açık barınakta", kedi ve köpekler için alanlar, serbest gezi alanları, köpek padokları, karantina yeri ve poliklinik servisi yer alıyor.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının daha konforlu şartlarda yaşam sürmelerini sağlamak için yaptırdıkları tesisin doğal yaşam alanı olarak örnek bir barınma, rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkı'nı hayvanseverlerle yaptıkları istişareler sonucu hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla ve hayvanseverler ile yaptığımız görüşme sonucunda bu projeyi hayata geçirdik. Aslında burada yapılan barınak değil, burası bir nevi doğal ortamda beslenme yeri. Burası için tüm imkanları seferber ettik. Sokak hayvanlarımız buraya acıktıkları zaman gelip suyunu içip yemlerini yiyebiliyorlar. Daha sonra da doğal ortama çıkarak sahada gezip yine akşam soğuktan korunmak için burada kalıyorlar. Şirin güzel oyun parkı niteliğinde güzel bir doğal barınma ortamı yaptık."

Hayvanseverlerden Filiz Fidan ise yapılan güzel çalışmanın tüm ülkeye örnek niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Temsilcisi Haydar Özkan ise beton barınakların çözüm olmadığını ve sorunları katlanarak artırdığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bu tür alanlar özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç sokak hayvanları için çok ideal. Çubuk geçmişte sokak hayvanları konusunda sorunlu ilçelerden biri. Çubuk'ta hayvanlara tedavi yok denecek kadar azdı. Ara ara gelip bakıyorduk. O günden bu güne geldiğimizde, o günleri bildiğimiz için şu anda yapılanlara 'Allah'a çok şükür' diyoruz. Bu günleri de gördük diyoruz. Az mı? Tabii ki az. Ama Çubuk için büyük bir adım. Darısı diğer ilçelere diyoruz."

Bafra Hayvanseverler Derneği Başkanı Haydar Aksoy ise hayvanların özgür olmasının ve barınağın kapılarının günün ger saati açık olmasının önemine vurgu yaparak, "Hiçbir canlı kapalı yere kapatılmayı istemez. Hayvanların dışarıya özgürce çıkıp tekrar gelmesi hayvanların mutlu yaşaması için yeterlidir." dedi.

Hayvan Hakları Federasyona (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan da Çubuk'ta sokak hayvanlarına yönelik çok güzel çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Gelişmeler kesinlikle çok güzel. Belediyemizle ortak çalışmalarımızla umarım burayı çok daha güzel rehabilitasyon merkezine çeviririz." diye konuştu.

Hayvanseverler barınakta yaptıkları incelemenin ardından yanlarında getirdikleri yemleri beslenme alanlarına bıraktı.

Kaynak: AA