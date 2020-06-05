Çubuk'ta haşere ile mücadele çalışmaları Ankara'nın Çubuk ilçesinde havaların ısınmasıyla sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde havaların ısınmasıyla sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildi.

Çubuk Belediyesince vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçede çay, dere, su birikintisi, ahır ve gübrelik alanlar gibi larva oluşumunun yaşandığı yerler ilaçlanıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan koronavirüs ile mücadele ederken diğer taraftan da haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.

Koronavirüs ile mücadele ekibinin yanı sıra 2 ekibin 2 araçla her gün ilaçlama yaptığını aktaran Demirbaş, "Sabah erken saatlerde mahalle aralarında öğleden sonra ise ahır ve çiftliklerin bulunduğu bölgelerde 2 ekiple sürekli ilaçlama yapılıyor. Yaklaşık 350 ahır aylık iki kez larvasit ve uçkun ilaçlaması yaptırılırken, küçük işletmelere de belediyemiz tarafından destek veriyoruz. Yürütülen bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız yaz aylarında sineklerin neden olduğu sıkıntılara karşı rahat ediyor." dedi.

Kaynak: AA