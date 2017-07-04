Çubuk'ta Haşere ile Mücadele

Çubuk ilçesinde havaların ısınmasıyla sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildi.



Çubuk Belediyesince vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçede çay, dere, su birikintisi, ahır ve gübrelik alanlar gibi larva oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.



4 ekibin 2 araçla her gün aralıksız ilaçlama çalışması yapıldığını, çalışmalara Ankara Büyükşehir Belediyesinin de katkı verdiğini dile getiren Acehan, şöyle konuştu:



"Sabah erken saatlerde mahalle aralarında öğleden sonra ise ahır ve çiftliklerin bulunduğu bölgelerde 4 ekiple sürekli ilaçlama yapılıyor. Şubat ayıyla başlayan lavrasit uygulamasına da ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 350 ahır aylık iki kez larvasit ve uçkun ilaçlaması yapılıyor.Yürütülen bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız yaz aylarında sineklerin neden olduğu sıkıntılara karşı rahat ediyor.



Ayrıca yine bu çalışmalarla bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Belediyemiz vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için tüm alanlarda olduğu gibi, bu alanda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."